Хот-хэтч Toyota GR Corolla оказался намного мощнее заявленного. К такому выводу пришли обозреватели Road & Track, протестировав на динамометрическом стенде одну из пятидверок для рынка США. По данным издания, в реальности «турботройка» объёмом 1,6 литра выдаёт не 304 лошадиные силы, а около 349 лошадиных сил. Таким образом, прибавка составляет 45 лошадиных сил или без малого 15 процентов. Впрочем, итоговые величины зависят от методики подсчёта.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Хот-хэтч Toyota GR Corolla протестировали на стенде после обкатки (пробег составил 880 миль или 1400 километров). Приборы показали, что пиковая мощность составляет 262 лошадиные силы при 6320 оборотах в минуту. Это величина «с колёс», то есть с учётом трансмиссионных потерь, которые для полноприводного автомобиля весьма велики.

Американские журналисты посчитали, что трансмиссионные потери GR Corolla составляют по меньшей мере 25 процентов. Это оценочное суждение, а на замеры мощности влияет множество факторов: температура воздуха, высота над уровнем моря, состояние двигателя и характеристики динамометрического стенда.

И всё-таки GR Corolla оказалась мощнее, чем заявляла Toyota, поскольку «стендовые» 262 лошадиные силы для двигателя мощностью 304 лошадиные силы означают, что трансмиссионные потери составляют менее 14 процентов, что весьма сомнительно.