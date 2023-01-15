Хот-хэтч Toyota GR Corolla оказался намного мощнее заявленного. К такому выводу пришли обозреватели Road & Track, протестировав на динамометрическом стенде одну из пятидверок для рынка США. По данным издания, в реальности «турботройка» объёмом 1,6 литра выдаёт не 304 лошадиные силы, а около 349 лошадиных сил. Таким образом, прибавка составляет 45 лошадиных сил или без малого 15 процентов. Впрочем, итоговые величины зависят от методики подсчёта.
Хот-хэтч Toyota GR Corolla протестировали на стенде после обкатки (пробег составил 880 миль или 1400 километров). Приборы показали, что пиковая мощность составляет 262 лошадиные силы при 6320 оборотах в минуту. Это величина «с колёс», то есть с учётом трансмиссионных потерь, которые для полноприводного автомобиля весьма велики.
Американские журналисты посчитали, что трансмиссионные потери GR Corolla составляют по меньшей мере 25 процентов. Это оценочное суждение, а на замеры мощности влияет множество факторов: температура воздуха, высота над уровнем моря, состояние двигателя и характеристики динамометрического стенда.
И всё-таки GR Corolla оказалась мощнее, чем заявляла Toyota, поскольку «стендовые» 262 лошадиные силы для двигателя мощностью 304 лошадиные силы означают, что трансмиссионные потери составляют менее 14 процентов, что весьма сомнительно.
Занижение паспортных характеристик — нередкое явление. Например, «эмки» BMW давно выдают с завода больше мощности, чем заявляет производитель. Например, в случае с M4 CSL были зафиксированы «лишние» 45 лошадиных сил.