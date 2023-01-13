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39 минут назад

В решениях покупающих машины россиян нашли закономерности

Lenta.ru

Наибольшее число сделок по приобретению автомобилей онлайн в 2022 году заключалось по понедельникам — 21 процент, и самыми популярными в этот день авто были KIA, Nissan и Hyundai. Такие закономерности в решениях покупателей нашли специалисты «СберАвто» в исследовании, приуроченном к пятнице, 13 января. Результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

В решениях покупающих машины россиян нашли закономерности
Фото: ТАССТАСС

Второй по популярности день для покупок онлайн — среда (16 процентов от общего числа сделок, те же марки машин), на третьем месте — пятница (15 процентов, Hyundai, KIA и Lada). Новые автомобили чаще всего покупались по воскресеньям, при этом четверть приобретений приходилась на китайские Chery. Российскими Lada особенно активно интересовались по четвергам (каждый десятый покупатель).

Спрос на онлайн-покупку машин растет во второй половине месяца: после 15 числа среднее количество сделок почти в два раза больше показателя первой половины. При этом в первой половине месяца самый большой спрос — 7 числа, 15 процентов от общего дневного показателя в эту «счастливую» дату приходится на KIA. В «несчастливую» пятницу 13-го сделки тоже проходят, чаще всего это модели Lada, Renault, Mitsubishi, Subaru и BMW.

В целом продажи автомобилей в прошлом году, по данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), сократились на 58,8 процента год к году, до 687,4 тысячи штук, что связывают с санкциями и проблемами с логистикой. При этом в декабре продажи начали восстанавливаться — тогда было продано на 38,1 процента больше машин, чем в ноябре.

Автоновости,Chery,Renault,Nissan,Subaru,Hyundai,Kia,BMW,Mitsubishi,Lada,
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