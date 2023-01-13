В России появятся новые автомобильные бренды

В наступившем году российский рынок захватят
новые бренды автомобилей из ряда стран. Речь идет, в частности, о китайском Hongqi, вьетнамском Vinfast, а также представителях автопрома Ирана, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных экспертов.
В Ассоциации европейского бизнеса ожидают появления в стране минимум пяти-семи новых автобрендов. Автоэксперт Игорь Моржаретто полагает, что россияне скоро познакомятся с несколькими китайскими брендами.
Автоэксперт, руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев также уверен в том, что на российский рынок выйдут китайские марки. Он также не исключил прихода иранских брендов. Ирану, как указал эксперт, «из политических соображений могут дать преференции на чистый импорт».
Ранее сообщалось, что, по данным службы Ассоциации европейского бизнеса, семейство Lada Granta возглавило рейтинг по числу проданных в России автомобилей. Подчеркивалось, что суммарно в стране продали 95 879 «Грант», что на 14% меньше, чем годом ранее. На второй строчке - Lada Niva. Российские граждане в 2022 году приобрели 38 780 Niva Legend и Niva Travel (на 24% меньше, чем в 2021 году). На третьем месте оказалась Lada Vesta (29 206 автомобилей).