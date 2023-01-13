В России появятся новые автомобильные бренды

В наступившем году российский рынок захватят

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новые бренды автомобилей из ряда стран. Речь идет, в частности, о китайском Hongqi, вьетнамском Vinfast, а также представителях автопрома Ирана, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных экспертов.

В Ассоциации европейского бизнеса ожидают появления в стране минимум пяти-семи новых автобрендов. Автоэксперт Игорь Моржаретто полагает, что россияне скоро познакомятся с несколькими китайскими брендами.

Автоэксперт, руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев также уверен в том, что на российский рынок выйдут китайские марки. Он также не исключил прихода иранских брендов. Ирану, как указал эксперт, «из политических соображений могут дать преференции на чистый импорт».