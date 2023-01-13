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1 час назад

Tesla снижает цены в США и Германии

FBM.ruиещё 2

Через неделю после того, как Tesla снизила цены в Китае, сегодня Tesla объявила о всеобъемлющем и крупномасштабном снижении цен на все модели в США и снизила цену на MODEL 3 в Германии. Что касается снижения цен на Tesla, оно также вызвало бурные дискуссии среди многих иностранных пользователей сети.

Tesla объявила о всеобъемлющем и крупномасштабном снижении цен
Фото: FBM.ruFBM.ru

В Соединенных Штатах самое большое падение — это базовая версия Model Y, стоимость которой снизилась на 13 000 долларов США.

Другие серии моделей также имеют различное снижение цен. В Германии цена на заднеприводную версию Model 3 снизилась до 43 990 евро, цена на дальнобойную версию Model 3 снизилась до 53 990 евро, а на высокопроизводительную версию Model 3 — до 53 990 евро.

FBM.ru

Некоторые пользователи сети возражали против снижения цен Tesla, писали и комментировали, что как владельцам Tesla снижение цены принесло им «большие убытки», и они были очень злы, недовольны и разочарованы. Некоторые иностранные пользователи сети также выразили свое одобрение снижению цен Tesla, считая, что это поможет смягчить экономический спад на рынке электромобилей, и они также намерены покупать автомобили Tesla после снижения цен.

Автоновости,Tesla,
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