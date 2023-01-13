Через неделю после того, как Tesla снизила цены в Китае, сегодня Tesla объявила о всеобъемлющем и крупномасштабном снижении цен на все модели в США и снизила цену на MODEL 3 в Германии. Что касается снижения цен на Tesla, оно также вызвало бурные дискуссии среди многих иностранных пользователей сети.

Фото: FBM.ru FBM.ru

В Соединенных Штатах самое большое падение — это базовая версия Model Y, стоимость которой снизилась на 13 000 долларов США.

Другие серии моделей также имеют различное снижение цен. В Германии цена на заднеприводную версию Model 3 снизилась до 43 990 евро, цена на дальнобойную версию Model 3 снизилась до 53 990 евро, а на высокопроизводительную версию Model 3 — до 53 990 евро.

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