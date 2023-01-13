В России появилась возможность заказать кроссовер Toyota Venza

Российские дилеры начали принимать заказы на поставку автомобилей Toyota Venza. Соответствующие предложения появились на популярных сайтах автомобильных объявлений. Все машины поставляются под заказ. Стоимость автомобиля составляет в районе 5 млн рублей, но на момент поставки цена может измениться, так как она зависит от курса валют в день покупки.