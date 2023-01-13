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31 минуту назад

Дилеры начали принимать заказы на поставку в Россию кроссоверов Toyota Venza

Южный автомобиль

Российские дилеры начали принимать заказы на поставку автомобилей Toyota Venza. Соответствующие предложения появились на популярных сайтах автомобильных объявлений. Все машины поставляются под заказ. Стоимость автомобиля составляет в районе 5 млн рублей, но на момент поставки цена может измениться, так как она зависит от курса валют в день покупки.

В России появилась возможность заказать кроссовер Toyota Venza
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

Также предлагаются Toyota Venza с гибридной силовой установкой мощностью 222 лошадиные силы и полным приводом. Автомобиль базируется на платформе TNGA. В Японии модель продается под названием Toyota Harrier с бензиновым мотором 2 литра мощностью 171 лошадиная сила.

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