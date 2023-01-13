Обнаружена причина короткого замыкания в электрокарах Volkswagen ID.4

В США объявили отзывную кампанию из-за вероятных поломок автомобилей Volkswagen ID.4 в опасных ситуациях.

«В настоящее время в США под отзыв попадают 1042 автомобиля Volkswagen ID.4», — NHTSA.

Национальное управление безопасностью движения на трассах в США объявило отзыв электромобилей Volkswagen ID.4. Причиной стал риск короткого замыкания из-за неправильно проложенной проводки. Это может привести к потере мощности на ходу. Соответственно, потенциально могут провоцироваться аварийные ситуации на дороге.

Как отмечают специалисты, в попавших под отзыв автомобилях кабель, заряжающий 12-вольтовую батарею, может прикасаться к рулевой колонке. После определенного пробега это вызывает истирание изоляции и дальнейшее короткое замыкание. Последствием становится потеря мощности прямо в процессе движения.

Угрозы для людей в автомобиле нет, потому что это провод низкого напряжения. Дополнительно могут быть проблемы с рулевым управлением, если произойдет обрыв цепи после короткого замыкания.

При возникновении короткого замыкания в машине появится предупреждение на приборной панели, которое будет указывать на низкий заряд аккумулятора 12В. Иногда может появиться дым, запах гари, огонь или искры. Чтобы избежать увеличения масштабов убытков, владельцам Volkswagen ID.4, попавших под отзывную кампанию, советуют оставлять машину на открытом воздухе подальше от других машин и зданий.