В Подмосковье взялись за благоустройство штрафстоянок

Все подмосковные штрафстоянки в этом году будут приведены к одному образцу. Областной Минтранс разработал новые требования к организации работы специализированных стоянок для эвакуированных машин.

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Сейчас, подчеркивают в ведомстве, на территории области работают 37 штрафстоянок, рассчитанных на хранение более трех тысяч эвакуированных авто. Но что представляют собой эти стоянки? До некоторых можно добраться только на личном транспорте или такси, потому что общественный туда не ходит. Таксисты об этом осведомлены, поэтому ценник держат гораздо выше среднего. Другие стоянки в непогоду превращаются в непроходимые локации - туда впору вызывать эвакуатор не только для доставки машины с места нарушения парковки, но и чтобы забрать ее обратно. Где-то все удобства локализированы только для сотрудников стоянки - для клиентов даже помещения нет, где можно было бы укрыться от непогоды или сходить в туалет.

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"В этом году мы приведем к новым единым требованиям не менее 30 специализированных стоянок", - пообещал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Требования подразумевают твердое асфальтированное покрытие на всей территории штрафстоянки и обязательное создание комфортной клиентской зоны для посетителей. Также Гержик отмечает, что все эвакуаторы, работающие в Подмосковье, будут брендированы в едином стиле, а их парк станет обновляться минимум на 20 машин ежегодно.

Напомним, еще в начале прошлого года подмосковные депутаты обратились в Госдуму с законодательной инициативой: разрешить областным властям эвакуировать припаркованный с нарушениями личный транспорт без участия ГИБДД. Такие полномочия есть у Москвы и Санкт-Петербурга, где созданы специализированные организации для перемещения личного транспорта на штрафстоянки, а вот в других регионах машину без сотрудника автоинспекции не увезешь, даже если она брошена под запрещающим знаком и мешает спецтранспорту.