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5 часов назад

Минцифры назвало количество водителей с электронными правами

Ferra.ruиещё 28

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в приложении «Госуслуги Авто» для водителей появилась возможность предъявлять электронные водительские права и цифровую копию СТС.

Минцифры назвало количество водителей с электронными правами
Фото: Ferra.ruFerra.ru

При требовании сотрудника водитель может показать права и СТС в приложении даже без доступа к интернету. Минцфиры, в свою очередь, сообщило, что возможность показывать цифровые копии водительских прав и СТС в приложении «Госуслуги Авто» появилась ещё в ноябре 2022 года. На данный момент электронными правами пользуются 2,5 млн водителей.

Кроме «Госуслуг Авто» показать электронные права можно с помощью мини-приложения «Госуслуг» и соцсети Вконтакте.

Автоновости,Водительские права,Ирина Волк,МВД России,
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