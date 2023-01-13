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12 минут назад

Электропикап Ram 1500 Revolution «догоняет» GM и Ford

Car.ru

Электропикап RAM «догоняет» своих американских коллег — GM и Ford. Дебют полноразмерного автомобиля 1500 Revolution состоялся в ходе выставки электроники CES, машина удивляет новыми техническими решениями.

Электропикап Ram 1500 Revolution «догоняет» коллег из GM и Ford
Фото: Car.ruCar.ru

Компания Ford производит электрический пикап Ford F-150 Lightning с весны минувшего года, в то же время концерн General Motors планирует в 2023 году начать выпуск своих серийных электропикапов Chevrolet Silverado EV и GMC Sierra EV.

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Электрическая версия пикапа RAM Stellantis призвана усилить позиции США на рынке крупных пикапов, так как мощные и комфортабельные машины занимают отдельную нишу.

Компания Ram Trucks производит полноразмерные пикапы и принадлежит концерну Fiat Chrysler Automobiles (Италия). Концептуально новый электрический грузовик перекликается с решениями инженеров американской General Motors, но имеет свою собственную конструкцию.

Car.ru

Машина построена на модульной платформе STLA Frame, на которой в дальнейшем будут строиться электрические грузовики.

Особенностью автомобиля является рамное шасси, а также 800-Вольтовая электрическая система. Два мощных электродвигателя установлены на передней и задней осях, имеется зарядное устройство потенциалом 350 кВт•ч. Машина получила пневматическую подвеску на передних и задних колёсах. Инженеры предложили подруливающий механизм с углом поворота колёс до 15°.

Стальные колёсные диски имеют диаметр 24 дюйма. Они «обуты» во внедорожные шины, имеющие внешний диаметр 35 дюймов. Характерной особенностью конструкции является неподвижность колпачков ступиц.

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Из электроники, в частности, предусмотрена система беспилотного управления третьего уровня, у которой есть необычный режим Shadow Mode. Он активируется голосом, и тогда пикап едет за шагающим впереди водителем, при этом машина соблюдает безопасную дистанцию. Имеется также индукционное зарядное устройство Ram Charger.

В салоне установлены два сенсорных дисплея на 14,2 дюйма каждый. Верхний экран перемещается в вертикальном направлении, нижний можно снять и использовать как планшет.

Серийное производство электрического пикапа RAM запланировано на 2024 год.

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