В России цена электрокара BYD Dolphin вдвое превысила стоимость в Китае

Электрокар BYD Dolphin теперь можно заказать в России, однако цена, по которой предлагают модель, больше чем вдвое превышает стоимость на рынке Китая. На это обратил внимание портал Auto.ru.

Фото: BYD BYD

Цена электрокара в РФ составляет 2,5 миллиона рублей, в КНР - 116,7 тысячи юаней, или 1,1 миллиона рублей, по текущего курсу.

О том, что электрокары BYD, включая Dolphin, официально ввезут на российский рынок, стало известно минувшей осенью. Сообщалось, что поставками будет заниматься Белоруссия.

Модель Dolphin оснащен 95-сильным электромотором и батареей емкостью 45 киловатт-часов, одного заряда которой хватит на 405 километров по циклу NEDC. В машине есть мультимедийная система с экраном диагональю 10 дюймов, камеры кругового обзора и панорамная крыша.

На Auto.ru можно оставить заявку на приобретение дореформенного электрокара. При этом на родном рынке доступен уже обновленный BYD Dolphin.

Ранее РИА Новости сообщило, что в наступившем году российский рынок захватят новые бренды автомобилей из ряда стран. Речь идет, в частности, о китайском Hongqi, вьетнамском Vinfast, а также представителях автопрома Ирана.