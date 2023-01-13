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36 минут назад

«Моторинвест» раскрыл срок появления новых моделей Evolute

Motor.ru

Липецкий автопроизводитель «Моторинвест» в прошлом году запустил производство электрокаров под новой российской маркой Evolute. Пока в ее модельном ряду числятся седан i-Pro и кроссовер i-Joy, они же Dongfeng Aeolus E70 и Dongfeng Seres 3 соответственно. На подходе три новинки: кроссовер i-Jet и минивэн i-Van, а также еще один вседорожник, название которого будет раскрыто позже. Все они встанут на конвейер во втором квартале 2023 года.

«Моторинвест» раскрыл срок появления новых моделей Evolute
Фото: © Evolute© Evolute

В 2023 году молодая марка Evolute «продолжает динамичный рост», говорится в сообщении пресс-службы. Кроссовер Evolute i-Jet, он же Dongfeng Seres SF5 образца 2019 года, станет самым мощным автомобилем в линейке с почти 700-сильной установкой и разгоном до «сотни» за 3,9 секунды. Запас хода составит около 490 километров.

i-Van — это Dongfeng LingZhi EV 2020 года, который оснащается мотором мощностью 123 силы и в Китае продается с батареей на 53 киловатт-часа, обеспечивающей до 410 километров дальности хода.

Третья новинка пока засекречена. Известно лишь, что это будет кроссовер, «название и подробную информацию о котором компания представит в ближайшем будущем».

В прошлом году Evolute реализовала 452 автомобиля, запустив продажи в октябре. Из них 389 — это экземпляры седана i-Pro, который выбился в лидеры российского рынка электрокаров, а оставшиеся 63 — кроссоверы i-Joy. Всего россияне купили за год 840 электромобилей, подсчитала Ассоциация Европейского Бизнеса. «Моторинвест» по итогам года выпустил 1,7 тысячи Evolute.

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