Цифровая копия водительского удостоверения стала доступна в «Госуслугах»

В приложении «Госуслуги Авто» стала доступна цифровая копия водительского удостоверения. Теперь его можно предъявлять сотрудникам Госавтоинспекции для проверки. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, пишет ТАСС.

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«В приложении "Госуслуги Авто" доступна цифровая копия водительского удостоверения, а также электронная версия свидетельства о регистрации транспортного средства. Данные документы в электронном виде водители могут предъявлять сотрудникам Госавтоинспекции для проверки», - сказала она.

По ее словам, теперь водители могут предъявлять автоинспекторам для проверки мобильное приложение, содержащее графическое отображение водительского удостоверения и информацию о нем. Инспектор будет проверять документ с помощью служебного мобильного устройства путем считывания QR-кода.