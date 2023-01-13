Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+13° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
26 минут назад

Цифровая копия водительского удостоверения стала доступна в приложении «Госуслуги Авто»

Елена Прошина

В приложении «Госуслуги Авто» стала доступна цифровая копия водительского удостоверения. Теперь его можно предъявлять сотрудникам Госавтоинспекции для проверки. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, пишет ТАСС.

Цифровая копия водительского удостоверения стала доступна в «Госуслугах»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В приложении "Госуслуги Авто" доступна цифровая копия водительского удостоверения, а также электронная версия свидетельства о регистрации транспортного средства. Данные документы в электронном виде водители могут предъявлять сотрудникам Госавтоинспекции для проверки», - сказала она.

По ее словам, теперь водители могут предъявлять автоинспекторам для проверки мобильное приложение, содержащее графическое отображение водительского удостоверения и информацию о нем. Инспектор будет проверять документ с помощью служебного мобильного устройства путем считывания QR-кода.

Отмечается, что предъявлять удостоверение и свидетельство о регистрации автомобиля можно без доступа к интернету. Приложением уже пользуются более 2,5 млн водителей. При этом наличие электронных документов не отменяет для водителей обязанности иметь при себе оригинальное водительское удостоверение и СТС.

Автоновости,Ирина Волк,МВД России,ГИБДД,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители