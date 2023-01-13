Цифровая копия водительского удостоверения стала доступна в «Госуслугах»

В приложении «Госуслуги Авто» стала доступна цифровая копия водительского удостоверения. Теперь его можно предъявлять сотрудникам Госавтоинспекции для проверки. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, пишет ТАСС.
«В приложении "Госуслуги Авто" доступна цифровая копия водительского удостоверения, а также электронная версия свидетельства о регистрации транспортного средства. Данные документы в электронном виде водители могут предъявлять сотрудникам Госавтоинспекции для проверки», - сказала она.
По ее словам, теперь водители могут предъявлять автоинспекторам для проверки мобильное приложение, содержащее графическое отображение водительского удостоверения и информацию о нем. Инспектор будет проверять документ с помощью служебного мобильного устройства путем считывания QR-кода.
Отмечается, что предъявлять удостоверение и свидетельство о регистрации автомобиля можно без доступа к интернету. Приложением уже пользуются более 2,5 млн водителей. При этом наличие электронных документов не отменяет для водителей обязанности иметь при себе оригинальное водительское удостоверение и СТС.