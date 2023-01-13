Lexus привез на автосалон в Токио пять концептов

Компания Lexus привезла на выставки Tokyo Auto Salon и Tokyo Outdoor Show 2023 несколько интересных концептов. Среди них — заниженный электрический кроссовер RZ, гоночный LX 600, RX 450+ и GX 460 для отдыха на природе, а также водородный багги POV версии 2.0. Все они демонстрируют разнообразие стилей жизни, в которые удачно вписываются продукты марки.

Фото: © Lexus © Lexus

Уже несколько лет Lexus пытается трансформировать себя в лайфстайл-бренд. Компания выпустила собственную яхту, построила водородный багги и вообще стала чаще говорить об образе жизни, соответствующем некой внутренней философии. В прошлом году на садовой выставке в Англии Lexus показал концепцию сада для медитаций, созданную под вдохновением от японских садов кансё-нива (kanshō-niwa). А в 2023-м, на автосалоне в Токио, продемонстрировал разнообразие стилей жизни, в которые удачно вписываются его продукты.

Lexus RZ Sport Concept

Lexus LX 600 Team Jaos

Кто стал хедлайнером экспозиции, сказать трудно. По всей видимости, эту роль отвели кроссоверу RZ Sport Concept (заглавное фото). Он базируется на серийном RZ, оснащен кастомными аэродинамическими элементами, увеличенными колесами, заниженной подвеской, креслами-ковшами и более мощными электромоторами. Оба развивают 204 лошадиные силы, тогда как у обычного RZ мотор на задней оси выдает лишь 109 сил. Кузов кроссовера окрасили в цвет Hakugin, или «Белое серебро».

Lexus RX Outdoor Concept

Lexus GX Outdoor Concept

POV Concept 2

Также в Токио Lexus показал внедорожник LX 600 (V6 3.5, 415 л.с., 650 Нм) коллектива Team Jaos, проехавшего на нём весь маршрут изнурительной гонки Baja 1000. Компанию ему составили три машины для активного отдыха на природе: RX Outdoor Concept, GX Outdoor Concept и вторая версия водородного багги ROV. Первые два концепта сделаны на базе RX 450h+ и GX 460 (продается в США и на Ближнем Востоке). Кроссовер отличается лишь нюансами вроде палатки на крыше и «зубастых» колес, а вот внедорожник доработан серьезнее.