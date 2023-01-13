Lexus привез на автосалон в Токио пять концептов

Компания Lexus привезла на выставки Tokyo Auto Salon и Tokyo Outdoor Show 2023 несколько интересных концептов. Среди них — заниженный электрический кроссовер RZ, гоночный LX 600, RX 450+ и GX 460 для отдыха на природе, а также водородный багги POV версии 2.0. Все они демонстрируют разнообразие стилей жизни, в которые удачно вписываются продукты марки.
Уже несколько лет Lexus пытается трансформировать себя в лайфстайл-бренд. Компания выпустила собственную яхту, построила водородный багги и вообще стала чаще говорить об образе жизни, соответствующем некой внутренней философии. В прошлом году на садовой выставке в Англии Lexus показал концепцию сада для медитаций, созданную под вдохновением от японских садов кансё-нива (kanshō-niwa). А в 2023-м, на автосалоне в Токио, продемонстрировал разнообразие стилей жизни, в которые удачно вписываются его продукты.
Кто стал хедлайнером экспозиции, сказать трудно. По всей видимости, эту роль отвели кроссоверу RZ Sport Concept (заглавное фото). Он базируется на серийном RZ, оснащен кастомными аэродинамическими элементами, увеличенными колесами, заниженной подвеской, креслами-ковшами и более мощными электромоторами. Оба развивают 204 лошадиные силы, тогда как у обычного RZ мотор на задней оси выдает лишь 109 сил. Кузов кроссовера окрасили в цвет Hakugin, или «Белое серебро».
Также в Токио Lexus показал внедорожник LX 600 (V6 3.5, 415 л.с., 650 Нм) коллектива Team Jaos, проехавшего на нём весь маршрут изнурительной гонки Baja 1000. Компанию ему составили три машины для активного отдыха на природе: RX Outdoor Concept, GX Outdoor Concept и вторая версия водородного багги ROV. Первые два концепта сделаны на базе RX 450h+ и GX 460 (продается в США и на Ближнем Востоке). Кроссовер отличается лишь нюансами вроде палатки на крыше и «зубастых» колес, а вот внедорожник доработан серьезнее.
На нём установлены передний бампер и защитные пластины CBI Offroad; подвеска собрана на компонентах Old Man Emu. Кроме того, есть лебедка Warn, две светодиодные «люстры» и палатка Yakima. Наконец, багги POV Concept 2 окрашен в цвет лунного грунта, оснащен регулируемой подвеской, сиденьями с амортизацией и литровым ДВС, работающем на сжатом водороде. Двигатель аналогичен экспериментальной «турботройке» 1.6 от гоночной Toyota Corolla Sport и прототипа GR Yaris H₂. Теоретически такой мотор выбрасывает в воздух на 90 процентов меньше углекислого газа, то есть может стать альтернативной электрическим приводам.