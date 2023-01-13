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1 час назад

Страховщики назвали автомобильные марки, лидирующие по количеству аварий

Российская Газета

Эксперты в области автострахования назвали марки машин, которые стали лидерами по числу аварий за прошлый год. Данные от аналитиков предоставил Страховой Дом ВСК.

Страховщики назвали марки машин, лидирующих по числу аварий
Фото: ГУ МВД России/ТАССГУ МВД России/ТАСС

Чаще всего в 2022 году участниками ДТП по ОСАГО становились обладатели автомобилей ВАЗ/Lada (19% происшествий по ОСАГО), Toyota (8%), Hyundai (7,9%), Kia (7,9%) и Renault (6,2%).

В топ-10 марок автомобилей, которые чаще всего становились участниками ДТП по каско и ОСАГО в 2022 году, также вошли: Hyundai (8,5%), Kia (8,9%), Toyota (8,4%), Nissan (почти 5%), Volkswagen (4,8%), Chevrolet (2,7%), Ford (2,6%) и Mitsubishi (2,3%).

А самыми аккуратными водителям в 2022 году (среди авто наиболее популярных марок) стали обладатели автомобилей HUMMER (0,01% от общего числа ДТП), Cadillac (0,02%), Changan (0,03%), Porsche (0,04%) и FAW (0,04%).

Чаще всего в прошлом году виновниками ДТП были автомобилисты в возрасте 30-39 лет (27,8%), 40-49 лет (26,2%) и старше 60 лет (17,4%). Также в большинстве случаев участниками дорожных происшествий традиционно становились мужчины. В то же время доля женщин-виновниц ДТП по сравнению с 2021 годом выросла с 9 до 20%.

Очевидно, что эти данные прекрасно сочетаются с данными о владельцах тех или иных машин. Владельцев ВАЗ в стране гораздо больше, чем владельцев HUMMER или Cadillac. Количество женщин-водителей у нас с каждым годом растет. Соответственно, вырастает риск аварий именно с ними.

Автоновости,Cadillac,Hummer,FAW,Renault,Nissan,Hyundai,Chevrolet,Kia,Toyota,Volkswagen,Mitsubishi,Lada,Porsche,ВСК,Ford,
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