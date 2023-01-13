Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+8° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
1 час назад

Aston Martin отметит 110-летие премьерой лимитированного суперкара

Motor.ru

Aston Martin, основанный в Лондоне в 1913 году, отмечает 110-летие. Поклонников обещают порадовать премьерой «новой эксклюзивной модели строго лимитированной серии», а также дебютом первого из спортивных автомобилей Aston Martin следующего поколения. Праздничным объявлен весь 2023 год, в котором 75 лет исполняется серии DB, 60 лет культовому «бондовскому» DB5 и 20 лет штаб-квартире в британском Гейдоне.

Aston Martin отметит 110-летие премьерой лимитированного суперкара
Фото: © Aston Martin© Aston Martin

Пока Aston Martin не раскрывает подробностей о новом суперкаре, отмечая лишь, что его тираж будет строго ограничен. Дебют состоится до конца 2023 года, так что речь вряд ли идет о последней версии купе DBS Superleggera — DBS 770 Ultimate, которую полностью рассекретят уже 18 января. Она будет выпущена в количестве 499 экземпляров и одной из последних получит двигатель V12.

Aston Martin

Спортивный автомобиль Aston Martin нового поколения продемонстрирует усиление фокуса на «ультрароскоши, высокой производительности и энергичном вождении». Речь может идти о первом гибриде марки — среднемоторном суперкаре Valhalla, первые экземпляры которого могут добраться до клиентов в конце 2023 года. Однако возможно, что Aston Martin готовит иную новую модель.

Aston Martin

Анонс юбилейных премьер британский бренд проиллюстрировал студийными снимками исторического Razor Blade 1923 года — старейшего гоночного Aston Martin, дожившего до наших дней и считающегося самым узким гоночным автомобилем в истории: ширина кузова машины составляла всего 47 сантиметров. На фотографиях с ним соседствует современный гиперкар Valkyrie.

В конце минувшего года Aston Martin присоединился к автомаркам, подхватившим тренд на NFT. Была разработана серия невзаимозаменяемых токенов, посвященная модели Vantage, на которой можно участвовать в гонках в закрытой мобильной метавселенной Alpha of the Infinite Drive.

Автоновости,Aston Martin,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители