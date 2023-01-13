Aston Martin отметит 110-летие премьерой лимитированного суперкара

Aston Martin, основанный в Лондоне в 1913 году, отмечает 110-летие. Поклонников обещают порадовать премьерой «новой эксклюзивной модели строго лимитированной серии», а также дебютом первого из спортивных автомобилей Aston Martin следующего поколения. Праздничным объявлен весь 2023 год, в котором 75 лет исполняется серии DB, 60 лет культовому «бондовскому» DB5 и 20 лет штаб-квартире в британском Гейдоне.

Фото: © Aston Martin © Aston Martin

Пока Aston Martin не раскрывает подробностей о новом суперкаре, отмечая лишь, что его тираж будет строго ограничен. Дебют состоится до конца 2023 года, так что речь вряд ли идет о последней версии купе DBS Superleggera — DBS 770 Ultimate, которую полностью рассекретят уже 18 января. Она будет выпущена в количестве 499 экземпляров и одной из последних получит двигатель V12.

Aston Martin

Спортивный автомобиль Aston Martin нового поколения продемонстрирует усиление фокуса на «ультрароскоши, высокой производительности и энергичном вождении». Речь может идти о первом гибриде марки — среднемоторном суперкаре Valhalla, первые экземпляры которого могут добраться до клиентов в конце 2023 года. Однако возможно, что Aston Martin готовит иную новую модель.

Aston Martin

Анонс юбилейных премьер британский бренд проиллюстрировал студийными снимками исторического Razor Blade 1923 года — старейшего гоночного Aston Martin, дожившего до наших дней и считающегося самым узким гоночным автомобилем в истории: ширина кузова машины составляла всего 47 сантиметров. На фотографиях с ним соседствует современный гиперкар Valkyrie.