УАЗ «Патриот» может получить китайский турбодизель

УАЗ собирается обновить семейство своих автомобилей «Патриот» и «Пикап», внедрив в них четырехцилиндровый двигатель HFC4D на 130 или 139 л.с. и шестиступенчатую механическую коробку передач китайской компании JAC. Как сообщает Drom.ru, новая модификация может появиться на рынке до мая 2024 года.

Фото: УАЗ УАЗ

Сейчас JAC расширяет партнерство с российскими автопроизводителями. Ранее компания уже поучаствовала в перезапуске работы завода «Москвич», на котором налажено производство локализованной версии кроссовера JS4 под названием «Москвич 3», а также предприятия в Елабуге, на котором наладили выпуск коммерческих автомобилей JAC под маркой Sollers.

Теперь же китайский автоконцерн поможет УАЗу, предоставив ему дизельный двигатель и коробку передач. Устанавливать его будут на обе модели. Мощность силовой установки будет зависеть от степени форсировки.