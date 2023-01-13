Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+11° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
1 час назад

УАЗ «Патриот» может получить китайский турбодизель

Никита Бородкин

УАЗ собирается обновить семейство своих автомобилей «Патриот» и «Пикап», внедрив в них четырехцилиндровый двигатель HFC4D на 130 или 139 л.с. и шестиступенчатую механическую коробку передач китайской компании JAC. Как сообщает Drom.ru, новая модификация может появиться на рынке до мая 2024 года.

УАЗ «Патриот» может получить китайский турбодизель
Фото: УАЗУАЗ

Сейчас JAC расширяет партнерство с российскими автопроизводителями. Ранее компания уже поучаствовала в перезапуске работы завода «Москвич», на котором налажено производство локализованной версии кроссовера JS4 под названием «Москвич 3», а также предприятия в Елабуге, на котором наладили выпуск коммерческих автомобилей JAC под маркой Sollers.

Теперь же китайский автоконцерн поможет УАЗу, предоставив ему дизельный двигатель и коробку передач. Устанавливать его будут на обе модели. Мощность силовой установки будет зависеть от степени форсировки.

Отметим, что сейчас автомобили комплектуются только бензиновыми моторами ZMZ Pro, которые при объеме в 2,7 литра обладают мощностью в 149 л.с. Семейство «Профи» также оснащается битопливным вариантом двигателя, которой может работать на бензине и газе. Вместе с ним идет пятиступенчатая механическая коробка передач и полный привод типа part-time.

Автоновости,УАЗ,Соллерс Авто,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители