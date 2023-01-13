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16 минут назад

На российском рынке появятся три новых модели Evolute

Лера Букина

Автопроизводитель «Моторинвест» сообщил о скором появлении на российском рынке трех новых моделей марки Evolute, передает Autonews.ru.

На российском рынке появятся три новых модели Evolute
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о кросс-купе i-Jet, электроминивэне i-Van и новом вседорожнике Evolute SUV+. Отмечается, что модели будут представлены до конца года. Как стало известно, i-Jet будет оснащен двухмоторной силовой установкой мощностью 646 л.с. и 940 Нм крутящего момента. Заявленная максимальная скорость - 200 км/ч. Разгоняться до 100 км/ч можно будет за 3,9 сек.

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Evolute i-Van получит 122-сильный электромотор. Длина модели - 5,1 метра, а объем грузового пространства - 4,5 кубометра. Известен и запас хода i-Van на одной зарядке. Он составит 400 км.

Ожидается, что вышеуказанные модели выпустят во втором квартале. По данным портала, электрический вседорожник Evolute SUV+ выпустят «в ближайшем будущем». Его характеристики на данный момент не раскрыты.

Ранее портал Auto.ru обратил внимание на то, что злектрокар BYD Dolphin теперь можно заказать в России, однако цена, по которой предлагают модель, больше чем вдвое превышает стоимость на рынке Китая. Стоимость электрокара в РФ составляет 2,5 миллиона рублей, в КНР - 116,7 тысячи юаней, или 1,1 миллиона рублей, по текущего курсу.

Автоновости,BYD,
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