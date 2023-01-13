В ГИБДД объявили о масштабных проверках

В ГИБДД анонсировали регулярные проверки во всех российских регионах для выявления пьяных водителей. Об этом сообщает Autonews.ru.
В ГИБДД отметили, что проверки будут в том числе проводиться по выходным и праздникам в крупных городах и региональных центрах.
Инспекторы сообщили, что за эти новогодние каникулы - с 1 по 8 января - в РФ произошло более 1,7 тысячи аварий, 120 из них - по вине пьяных водителей.
За пьяную езду в России штрафуют на 30 тысяч рублей и лишают прав на срок до двух лет, за рецидив водителям грозит уголовное дело.
В 2021-м в РФ ужесточили наказание для водителей, которых повторно поймали пьяными за рулем. Уголовную статью 264.1 (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию) дополнили второй частью.
В ней идет речь об автомобилистах, которых поймали пьяными за рулем, при этом у них уже есть судимость за это. Максимальное наказание в таком случае составит три года тюрьмы без права занимать некоторые должности или заниматься определенной деятельностью на шесть лет. Также предусмотрены штрафы в 300-500 тысяч рублей, исправительные работы на срок до трех лет или ограничение свободы на такой же срок.