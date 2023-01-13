В ГИБДД объявили о масштабных проверках

В ГИБДД анонсировали регулярные проверки во всех российских регионах для выявления пьяных водителей. Об этом сообщает Autonews.ru.

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В ГИБДД отметили, что проверки будут в том числе проводиться по выходным и праздникам в крупных городах и региональных центрах.

Инспекторы сообщили, что за эти новогодние каникулы - с 1 по 8 января - в РФ произошло более 1,7 тысячи аварий, 120 из них - по вине пьяных водителей.

За пьяную езду в России штрафуют на 30 тысяч рублей и лишают прав на срок до двух лет, за рецидив водителям грозит уголовное дело.

В 2021-м в РФ ужесточили наказание для водителей, которых повторно поймали пьяными за рулем. Уголовную статью 264.1 (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию) дополнили второй частью.