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1 час назад

В ГИБДД объявили о масштабных проверках

Мария Иванова

В ГИБДД анонсировали регулярные проверки во всех российских регионах для выявления пьяных водителей. Об этом сообщает Autonews.ru.

В ГИБДД объявили о масштабных проверках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ГИБДД отметили, что проверки будут в том числе проводиться по выходным и праздникам в крупных городах и региональных центрах.

Инспекторы сообщили, что за эти новогодние каникулы - с 1 по 8 января - в РФ произошло более 1,7 тысячи аварий, 120 из них - по вине пьяных водителей.

За пьяную езду в России штрафуют на 30 тысяч рублей и лишают прав на срок до двух лет, за рецидив водителям грозит уголовное дело.

В 2021-м в РФ ужесточили наказание для водителей, которых повторно поймали пьяными за рулем. Уголовную статью 264.1 (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию) дополнили второй частью.

В ней идет речь об автомобилистах, которых поймали пьяными за рулем, при этом у них уже есть судимость за это. Максимальное наказание в таком случае составит три года тюрьмы без права занимать некоторые должности или заниматься определенной деятельностью на шесть лет. Также предусмотрены штрафы в 300-500 тысяч рублей, исправительные работы на срок до трех лет или ограничение свободы на такой же срок.

Автоновости,ГИБДД,
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