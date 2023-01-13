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1 час назад

Mazda представила наследника легендарной роторной RX-8

Никита Бородкин

Автопроизводитель Mazda представил новую модификацию электрического внедорожника MX-30, которая стала своеобразным наследником легендарной роторной RX-8. Как сообщает журнал Auto.ru, главным отличием версии e-Skyactiv R-EV стал культовый двигатель Ванкеля, который работает как генератор электричества и не имеет связи с колесами.

Mazda представила наследника легендарной роторной RX-8
Фото: MazdaMazda

Инженеры Mazda разместили ДВС объемом в 830 кубических сантиметров в том же пространстве, где расположена электрическая силовая установка. Тип двигателя выбран за свои свойства — при небольших размерах он способен выдавать большую мощность. К роторному мотору прилагается 50-литровый топливный бак.

Вместе с тем разработчики уменьшили емкость батареи до 17,5 против 35,5 кВт ч у стандартной модели. Таким образом, запас хода на одном заряде аккумулятор снизился с 200 до 85 километров, однако наличие генератора на бензине увеличивает общий запас хода до 600 километров. Сам силовой агрегат, согласно тестами, стал более эффективным. Если у обычной MX-30 мотор развивает 143 л.с., то у новой версии мощность выросла до 170 л.с.

В Mazda считают, что покупатели новинки в повседневном режиме будут передвигаться не используя ДВС, поскольку запаса хода в 85 километров достаточно для задач обычного жителя современного города. Бензиновый мотор же позволит использовать кроссовер в поездках на дальние расстояния.

В Европе уже стартовал прием предзаказов — он будет доступен в пяти комплектациях. Минимальная стоимость необычного гибрида в составит почти 36 тысяч евро. Лимитированная версия Edition R, которая отличается деталями оформления кузова и интерьера, будет стоить 45 тысяч евро.

Отметим, что автомобили Mazda с роторными двигателями в свое время заслужили статус культовых. Первые модели силовых установок разрабатывались в соавторстве с Феликсом Ванкелем, ранее работавшим над другой конструкцией роторно-поршневого двигателя. Последний свой спорткар с «ротором», RX-8, производитель перестал выпускать в 2012 году.

Автоновости,Mazda,
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