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31 минуту назад

В РФ завершился процесс увольнения сотрудников завода Toyota

Лера Букина

Российский автозавод японского автоконцерна Toyota сообщил о завершении процедуры увольнения сотрудников. Об этом сообщает ТАСС.

В РФ завершился процесс увольнения сотрудников завода Toyota
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет об ООО «Тойота Мотор». Отмечается, что организационно-штатные мероприятия были запланированы. Также подчеркивается, что сейчас в компании работают 277 человек, 76 из них заняты на заводе в Санкт-Петербурге.

В сообщении компании говорится, что руководство Toyota ведет переговоры с Минпромторгом России и правительством Санкт-Петербурга о будущем производственной площадки.

О том, что процедура увольнения работников по соглашению сторон на заводе в Петербурге началась, стало известно в середине ноября.

При увольнении сотрудники могли рассчитывать на выплату от 12 средних заработных плат, сохранение ДМС на протяжении года после увольнения, компенсации расходов на обучение, переобучение, повышение квалификации в сумме до 50 тыс. рублей.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что крупнейший американский маркетплейс и мировой гигант электронной торговли Amazon.com Inc. планирует рекордно сократить штат сотрудников. Отмечалось, что данное значение превышает цифру, которая была обозначена ранее. Агентство называет данные сокращения крупнейшими в истории фирмы.

Автоновости,Toyota,Amazon,Правительство Санкт-Петербурга,Минпромторг,
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