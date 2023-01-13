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30 минут назад

У дилеров Приморского края заканчиваются автомобили

Motor.ru

В Приморье тают запасы автомобилей, рассказал РИА «Новости» представитель одного из крупнейших автодилеров региона «Автомир Восток», торгующий Renault. Автосалоны, продававшие автомобили ушедших из России производителей, распродают остатки ввезенных и выпущенных ранее машин. При этом заводы закрылись, и новых поставок не предвидится — по крайней мере, официальных. У многих дилеров «вообще ничего не осталось», отметил собеседник агентства.

В Приморье тают запасы автомобилей
Фото: DepositphotosDepositphotos

Автомобили на складах приморских дилеров закачиваются либо уже закончились. В ближайшем будущем, чтобы остаться на плаву, им придется ввозить машины по схеме параллельного импорта (то есть, без согласия ушедших производителей) либо переключаться на китайский автопром. «Все, других путей ни у кого нет», — сказал дилер.

Параллельный импорт позволяет импортировать автомобили «серым» путем из Японии, США, ОАЭ и Южной Кореи. Но пока машины поставляются небольшими партиями, которые не могут в полной мере удовлетворить спрос российских покупателей, и продаются по завышенным ценам.

В некоторых автосалонах Приморского края еще есть машины — это остатки старых запасов. После рекордных скачков в начале прошлого года стоимость стабилизировалась, однако в среднем автомобили стоят на 30 процентов больше, чем годом ранее, отметил источник. В результате перемен на рынке изменилась аудитория: теперь клиентами дилеров в основном выступают юридические лица.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), 2022 год российский авторынок завершил падением на 58,8 процента. С января по декабрь было реализовано 687 370 автомобилей, что на 979 410 меньше, чем по итогам 2021 года. Большинство марок, ушли в глубокий минус, а нарастить продажи удалось лишь некоторым китайским брендам.

Автоновости,Renault,
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