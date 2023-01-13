Mazda показала видео с распаковкой нового CX-90

Компания Mazda выпустила новый ролик с будущим кроссовером CX-90 и известным японским актером Хироюки Санадой. Машину в нём не показали, хотя отдельных её узлов и компонентов засветилось предостаточно. Предполагается, что CX-90 позаимствует гибридную установку у младшего вседорожника CX-60. Очевидно, что премьера новинки состоится 31 января, и уже в этом году CX-90 поступит в продажу. Причем приоритетным рынком для него станут США.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Основным рынков для Mazda CX-90 станут США. Там кроссоверу уготована роль первого заряжаемого гибрида марки, самой мощной и изысканной модели за всю историю. Что скрывается за этими словами, пока держится в секрете. Но кое-какой свет на будущего флагмана может пролить новый тизерный ролик The First-ever Mazda CX-90: Unboxed, в котором снялся известный японский актер Хироюки Санада («47 ронинов», «Мир Дикого запада», «Мортал Комбат», «Быстрее пули»).

Видео снято в популярном жанре «распаковки». Сотрудники Mazda вынимают узлы и отдельные компоненты будущего автомобиля из коробок, но единственное, что можно увидеть, — это двигатель, колеса, подвеску и элементы салона. Судя по таймеру, премьера кроссовера состоится 31 января, а в продажу на территории Северной Америки он поступит до конца 2023 года.