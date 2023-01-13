Акции европейских автогигантов рухнули после заявления Tesla

Акции мировых автогигантов Renault, Stellantis и Volkswagen продемонстрировали снижение. Это произошло на фоне новостей о решении Tesla понизить стоимость электромобилей США и Европе.

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По состоянию на 14:12 мск бумаги Renault на французской бирже Euronext рухнули на 3,2 процента, до 36,5 евро, акции Stellantis на Нью-йоркской бирже упали на 3,9 процента, до 15,5 доллара, а бумаги Volkswagen на Франкфуртской бирже подешевели на 2,9 процента, до 160,4 евро.

О том, что руководство Tesla снизило цены на машины, проинформировало агентство Reuters. Падение цен составило 20 процентов.

Данная мера связана с тем, что на фоне проблем с логистикой и низкого спроса квартальные результаты компании по поставкам не оправдали ожиданий рынка. Прогнозируется, что снижение стоимости станет драйвером роста продаж.

Ранее издание Autoevolution сообщило, что электрокар Tesla Model Y стал самым продаваемым электромобилем в Европе в ноябре 2022 года.