Эксперт назвал главную опасность покупки подержанного автомобиля с ГБО

Покупая с рук автомобиль с установленным на нем газобаллонным оборудованием (ГБО), покупатель рискует тем, что однажды машина может «взлететь на воздух». Об этом в беседе с «Газетой.Ru» предупредил автомобильный эксперт Петр Баканов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, в России распространена самостоятельная установка газового оборудования на автомобиль с использованием запчастей от бытовых газовых систем. Однако такая попытка сэкономить часто становится причиной взрыва и возгорания автомобиля.

«Приобретая подержанную машину с ГБО, вы не знаете, кто и как устанавливал на нее оборудование, как его обслуживали. Хорошо, если есть подтверждающие документы о том, что система сертифицирована и безопасна. Хуже, когда это кустарно сделанное ГБО с применением тех же бытовых хозяйственных редукторов», - пояснил Баканов.

Он подчеркнул, что при кустарной установке системы баллон разгерметизируются «и автомобиль взлетит на воздух», это лишь вопрос времени.

Эксперт призвал при покупке такой машины внимательно осмотреть все соединения и патрубки на предмет трещин и надрывов. Если есть подозрения, что система старая или долго не обслуживалась, то лучше отказаться от приобретения автомобиля.

При этом Баканов напомнил, что если газовая аппаратура настроена неправильно и мотор работает на обедненной смеси, то есть риск появления детонации в цилиндрах. Идеальным вариантом для установки в автомобиль он назвал композитный баллон, так как в отличие от металлического, он не взрывается, а воспламеняется.