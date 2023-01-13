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51 минуту назад

Эксперт назвал главную опасность покупки подержанного автомобиля с ГБО

Алиса Селезнёва

Покупая с рук автомобиль с установленным на нем газобаллонным оборудованием (ГБО), покупатель рискует тем, что однажды машина может «взлететь на воздух». Об этом в беседе с «Газетой.Ru» предупредил автомобильный эксперт Петр Баканов.

Эксперт назвал главную опасность покупки подержанного автомобиля с ГБО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в России распространена самостоятельная установка газового оборудования на автомобиль с использованием запчастей от бытовых газовых систем. Однако такая попытка сэкономить часто становится причиной взрыва и возгорания автомобиля.

«Приобретая подержанную машину с ГБО, вы не знаете, кто и как устанавливал на нее оборудование, как его обслуживали. Хорошо, если есть подтверждающие документы о том, что система сертифицирована и безопасна. Хуже, когда это кустарно сделанное ГБО с применением тех же бытовых хозяйственных редукторов», - пояснил Баканов.

Он подчеркнул, что при кустарной установке системы баллон разгерметизируются «и автомобиль взлетит на воздух», это лишь вопрос времени.

Эксперт призвал при покупке такой машины внимательно осмотреть все соединения и патрубки на предмет трещин и надрывов. Если есть подозрения, что система старая или долго не обслуживалась, то лучше отказаться от приобретения автомобиля.

При этом Баканов напомнил, что если газовая аппаратура настроена неправильно и мотор работает на обедненной смеси, то есть риск появления детонации в цилиндрах. Идеальным вариантом для установки в автомобиль он назвал композитный баллон, так как в отличие от металлического, он не взрывается, а воспламеняется.

Ранее в Госавтоинспекции России отметили, что в 2022 году самыми «опасными» моделями стали ВАЗ, Daewoo, Chevrolet, Renault, Chery. Статистика показывает, что после аварии с их участием чаще всего погибают водители и пассажиры. При этом самая частая причина смертельных ДТП в России - не конкретная марка, а некачественные дороги, несоблюдение правил и пьянство за рулем.

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