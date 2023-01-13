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17 минут назад

Toyota построила электрический и водородный рестромоды AE86

Motor.ru

Специально к Токийскому автосалону компания Toyota и подразделение Gazoo Racing построили два рестомода AE86. Первый оснащен электрической силовой установкой на компонентах серийных Toyota и Lexus, второй — двигателем внутреннего сгорания, работающим на водороде. По всей видимости, это тот же самый мотор, что использовали на гоночной Corolla Sport и прототипе GR Yaris H₂.

Toyota построила электрический и водородный рестромоды AE86
Фото: © Toyota© Toyota

Компания Toyota привезла на автосалон в Токио два рестомода на базе AE86. Концепт AE86 BEV использует электрические технологии Lexus. А его силовая установка представляет собой сборную солянку из компонентов серийных моделей.

Это, например, электромотор от Tundra HEV и батарея от Prius PHEV. Интересно, что Toyota Gazoo Racing удалось сохранить оптимальную развесовку по осям и вдобавок объединить электрический привод с механической коробкой передач.

Второй прототип AE86 H2 в «слепой» версии Trueno оснащен ДВС на водороде. Это «турботройка» G16E-GTS объемом 1,6 литра с измененной топливной системой и баками от седана Mirai. Фишка агрегата в том, что при минимальных выбросах углекислоты он сохраняет все прелести поршневого двигателя в виде звука и вибраций. Такие моторы будут как нельзя кстати в эпоху введения жестких экологических норм и дадут вторую жизнь спорткарам и классическим автомобилям.

О стремлении к углеродной нейтральности говорят даже салоны рестомодов. Вместе с афтермаркет-производителями Toyota восстановила старые сиденья и ремни безопасности, а их накладки сделала из вторсырья.

Оба AE86 будут красоваться на стенде Toyota Gazoo Racing, вместе с электрическим кроссовером Lexus RZ Sport Concept. Он базируется на серийном RZ, оснащен кастомными аэродинамическими элементами, увеличенными колесами, заниженной подвеской, креслами-ковшами и более мощными электромоторами.

Автоновости,Lexus,Toyota,
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