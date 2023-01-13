Тайваньская TSMC заявила о завершении дефицита микрочипов в автопроме

Компания TSMC заявила о преодолении кризиса дефицита полупроводников через два года после его начала. Руководитель TSMC Си Си Вэй заявил, что сейчас его компания получает крупные заказы от автомобильных производителей. Производство микросхем и чипов будет резко увеличено в ближайшие месяцы.