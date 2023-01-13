Тайваньская TSMC заявила о завершении дефицита микрочипов в автопроме

Глобальный дефицит микрочипов подходит к концу. Об этом заявил крупнейший мировой производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC).
Компания TSMC заявила о преодолении кризиса дефицита полупроводников через два года после его начала. Руководитель TSMC Си Си Вэй заявил, что сейчас его компания получает крупные заказы от автомобильных производителей. Производство микросхем и чипов будет резко увеличено в ближайшие месяцы.
Многие автопроизводители уже дооснастили некомплектные автомобили и приступили к штатному режиму выпуска машин.
Ранее также сообщалось, что компания TSMC хочет построить еще один завод по производству полупроводников.