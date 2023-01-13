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43 минуты назад

Тайваньская компания TSMC заявила о завершении дефицита микрочипов в автопроме

Южный автомобиль

Глобальный дефицит микрочипов подходит к концу. Об этом заявил крупнейший мировой производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC).

Тайваньская TSMC заявила о завершении дефицита микрочипов в автопроме
Фото: Shutterstock/FotodomShutterstock/Fotodom

Компания TSMC заявила о преодолении кризиса дефицита полупроводников через два года после его начала. Руководитель TSMC Си Си Вэй заявил, что сейчас его компания получает крупные заказы от автомобильных производителей. Производство микросхем и чипов будет резко увеличено в ближайшие месяцы.

Многие автопроизводители уже дооснастили некомплектные автомобили и приступили к штатному режиму выпуска машин.

Ранее также сообщалось, что компания TSMC хочет построить еще один завод по производству полупроводников.

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