Перечислены самые «аварийные» машины в России в 2022 году

Эксперты Страхового Дома ВСК изучили статистику по авариям на прошлый год и выяснили, какие автомобили чаще других становились участниками происшествий на дорогах. Оказалось, что наиболее «аварийными» в 2022 году были автомобили Lada/ВАЗ — на них пришлось 19 процентов всех обращений по ОСАГО. Второе место со значительным отрывом заняли Toyota в восемью процентами обращений, а третье — Hyundai с 7,9 процента.

На четвертом месте в рейтинге аварийности расположилась Kia с теми же 7,9 процента страховых случаев. Замыкает первую пятерку Renault: на владельцев машин французской марки пришлось 6,2 процента ДТП. Также в аварийном топе числятся Nissan, Volkswagen, Chevrolet, Ford и Mitsubishi.

Наиболее осторожными водителями в 2022 году стали владельцы относительно редких для России автомобилей Hummer (0,01 процента от общего количества ДТП), Cadillac (0,02 процента), Changan (0,03 процента), Porsche и FAW (по 0,04 процента).

Что касается возраста водителей, то чаще всего ДТП устраивали россияне в категории от 30 до 39 лет — на них пришлось 27,8 процента происшествий. На втором месте — группа от 40 до 49 лет (26,2 процента), а на третьем — возрастные автомобилисты старше 60 лет (17,4 процента). Мужчины, которых за рулем больше, ожидаемо чаще попадали в аварии, однако доля женщин-виновниц за год резко выросла — с девяти до 20 процентов.