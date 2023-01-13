Mitsubishi полностью рассекретила мини-Delica

С культовым MPV новую модель роднит лишь имя. Впрочем, абсолютной новинкой микровэн и вовсе не является: за основу взяли давно выпускаемый кей-кар.

Фото: Mitsubishi Mitsubishi

В этом году минивэн Mitsubishi Delica празднует 55-летие. Однако вместо того, чтобы представить новую генерацию (MPV актуального пятого поколения с индексом D:5 в строю с 2007-го), марка решила присвоить знакомое и россиянам имя кей-кару с «внедорожным» имиджем. Субкомпакт Delica Mini японцы анонсировали еще в минувшем ноябре, теперь же состоялась публичная премьера – ее провели в рамках открывшейся сегодня выставки Tokyo Auto Salon. Там же показали пару «прокачанных» вариантов, ведь это мероприятие посвящено в первую очередь тюнингу.

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Mitsubishi Delica Mini не разработана «с нуля», ее сделали на базе кей-кара Mitsubishi eK Space (у того есть брат от Nissan). Точнее, за основу взяли «внедорожную» версию с литерой X в названии. Отличия Delica Mini от донора – радиаторная решетка с прорезями, новые головная оптика и бамперы, затемненные диски, выполненные в черном цвете колесные арки и рейлинги на крыше, на боках появились дополнительные защитные накладки. Кроме того, у мини-Delica иные пружины и амортизаторы, плюс шины с увеличенным профилем. Длина (3395 мм) и ширина (1475 мм) – как у исходника, колесная база тоже не изменилась (2495 мм). Зато высота выросла на 30 мм до 1830 мм.

Внутри новинка почти полностью повторила исходный микровэн, разница лишь в том, что у Delica Mini другая обивка кресел да багажник отделан влагоотталкивающими материалами. Дорогим комплектациям еще положены подогрев передних сидений, мультимедиа-система, адаптивный круиз-контроль и салонное зеркало с экраном, на который выводится изображение с камеры заднего вида. Также для модели предусмотрено множество аксессуаров (наклейки, накладки и т.п.).

Техника такая же, как у исходного микровэна: Mitsubishi Delica Mini оснащается 660-кубовым мотором мощностью 52 л.с., есть и турбоверсия на 64 л.с., вдобавок двигатели имеют гибридную надстройку в виде стартер-генератора (2,7 л.с.). Модель укомплектована вариатором, привод передний или полный.

Теперь про тюнингованные версии, которые представили вместе с серийным вэном. Одна из них зовется Coleman, она сделана при участии одноименной компании, которая производит принадлежности для туризма. Особенности такого исполнения – багажник на крыше и «постельный комплект». Второй вариант получил имя Snow Survivor, он создан для зимних выездов за город, главные фишки – дополнительный защитный «брус» спереди и лестница на корме.