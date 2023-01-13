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49 минут назад

В России в 2023 году будут проводить масштабные рейды по выявлению пьяных за рулем

ТАССиещё 1

Сотрудники Госавтоинспекции в текущем году продолжат борьбу с нетрезвыми водителями, во всех регионах России будут проводиться масштабные рейды. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в ведомстве.

Анонсированы масштабные рейды по выявлению пьяных водителей
Фото: ТАССТАСС

"В наступившем году Госавтоинспекция продолжит борьбу с нетрезвыми водителями. Мероприятия, направленные на выявление водителей в состоянии опьянения, будут проводиться регулярно во всех регионах страны. Инспекторы ДПС по-прежнему будут осуществлять масштабные проверочные мероприятия, в том числе в выходные и праздничные дни, в крупных городах и региональных центрах", - сказал собеседник агентства.

В Госавтоинспекции призвали всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме и сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и садятся за руль в состоянии опьянения.

"По поступившим сигналам инспекторы ДПС примут все необходимые меры реагирования", - подчеркнули в ведомстве.

За новогодние праздники произошло около 120 ДТП с нетрезвыми водителями за рулем, в результате 12 человек погибли и 173 получили травмы.

Автоновости,ГИБДД,
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