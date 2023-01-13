Анонсированы масштабные рейды по выявлению пьяных водителей

Сотрудники Госавтоинспекции в текущем году продолжат борьбу с нетрезвыми водителями, во всех регионах России будут проводиться масштабные рейды. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в ведомстве.
"В наступившем году Госавтоинспекция продолжит борьбу с нетрезвыми водителями. Мероприятия, направленные на выявление водителей в состоянии опьянения, будут проводиться регулярно во всех регионах страны. Инспекторы ДПС по-прежнему будут осуществлять масштабные проверочные мероприятия, в том числе в выходные и праздничные дни, в крупных городах и региональных центрах", - сказал собеседник агентства.
В Госавтоинспекции призвали всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме и сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и садятся за руль в состоянии опьянения.
"По поступившим сигналам инспекторы ДПС примут все необходимые меры реагирования", - подчеркнули в ведомстве.
За новогодние праздники произошло около 120 ДТП с нетрезвыми водителями за рулем, в результате 12 человек погибли и 173 получили травмы.