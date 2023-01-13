Новая Subaru Impreza примерила заводской тюнинг от STI

Subaru Impreza сменила поколение в ноябре: отныне хэтчбек базируется на модернизированной платформе SGP (Subaru Global Platform) и комплектуется в том числе 2,5-литровым мотором на 180 лошадиных сил. Тогда новинку представили только в США, а теперь «шестая» Impreza дебютировала и в родной Японии на автосалоне в Токио. Причем не в стандартном исполнении, а в заводским тюнингом подразделения Subaru Tecnica International (STI).

Фото: Subaru Impreza Prototype (Vehicle with STI parts)© Subaru Subaru Impreza Prototype (Vehicle with STI parts)© Subaru

Subaru Impreza представили на выставке в Токио в новом оранжевом цвете Sunblaze Pearl и с обвесом от STI. Пока это не полноценная STI-версия, так как разработка такого автомобиля началась совсем недавно, а именно демонстрация аксессуаров из каталога спортивного подразделения.

У такой Импрезы сдвоенные патрубки выхлопной системы, черные легкосплавные диски и компактный спойлер на крыше, выполненный в черном глянце. Иначе оформлен передний бампер, а над блоками противотуманных фар появились декоративные элементы. В техническом плане автомобиль остался прежним.

«Шестая» Impreza отличается от предшественника дизайном оптики, радиаторной решеткой и салоном, который обновили в стиле WRX и Levorg. Цифровой «приборки» модель лишена, зато самым дорогим версиям положен вертикальный планшет диагональю 11,6 дюйма и аудиосистема Harman/Kardon с десятью динамиками.