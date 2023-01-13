Масштабную копию кузова Ferrari 250 GTO оценили дороже новой BMW M2

Компания Amalgam, известная масштабными копиями автомобилей, добавила в каталог реплику кузова Ferrari 250 GTO в масштабе 1:4. Скульптура сделана вручную, из алюминия, по той же технологи, что использовали итальянские карроцерии в 60-х годах прошлого века. Длина кузова составляет чуть больше метра, вес — пять килограммов. При этом стоит скульптура 59 тысяч евро, или 4,4 миллиона рублей. Таким образом, это дороже новой BMW M2.
Британская компания Amalgam делает, пожалуй, самые искусные масштабные модели. Они безупречны с точки зрения исполнения и могут стоить как настоящий автомобиль. Например, Aston Martin DB4 Zagato в масштабе 1:8 обойдется в 20 тысяч евро, что соответствует 1,5 миллиона рублей. А за один только алюминиевый кузов Ferrari 250 GTO (1:4) придется выложить 59 тысяч евро, или 4,4 миллиона рублей.
Дело в том, что кузов длиной 1,08 метра и весом около пяти килограммов выколочен вручную. Точно так же оригинальные кузова 250 GTO делали в Carozzerie Scaglietti 60 лет назад. Используемая Amalgam мастер-модель создана на основе цифровых сканов нескольких 250 GTO, реплики которых фирма изготовила за прошедшее годы. Кузов можно поставить на козлы, в данном случае сделанные из орешника, либо повесить на стену.
В портфолио Amalgam есть не только модели автомобилей, но также самолетов. Кроме того, фирма изготавливает миниатюрные формульные рули, реплики силовых агрегатов, носовые обтекатели болидов и скульптуры, к которым относится и кузов Ferrari 250 GTO. Также в каталоге Amalgam имеются пьедесталы из стекла и акрила, которые украсят любой интерьер. Некоторые оснащены верхней подсветкой, разработанной в 2010 году для Ральфа Лоурена.