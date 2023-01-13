Масштабную копию кузова Ferrari 250 GTO оценили дороже новой BMW M2

Компания Amalgam, известная масштабными копиями автомобилей, добавила в каталог реплику кузова Ferrari 250 GTO в масштабе 1:4. Скульптура сделана вручную, из алюминия, по той же технологи, что использовали итальянские карроцерии в 60-х годах прошлого века. Длина кузова составляет чуть больше метра, вес — пять килограммов. При этом стоит скульптура 59 тысяч евро, или 4,4 миллиона рублей. Таким образом, это дороже новой BMW M2.

Фото: Amalgam Amalgam

Британская компания Amalgam делает, пожалуй, самые искусные масштабные модели. Они безупречны с точки зрения исполнения и могут стоить как настоящий автомобиль. Например, Aston Martin DB4 Zagato в масштабе 1:8 обойдется в 20 тысяч евро, что соответствует 1,5 миллиона рублей. А за один только алюминиевый кузов Ferrari 250 GTO (1:4) придется выложить 59 тысяч евро, или 4,4 миллиона рублей.

Дело в том, что кузов длиной 1,08 метра и весом около пяти килограммов выколочен вручную. Точно так же оригинальные кузова 250 GTO делали в Carozzerie Scaglietti 60 лет назад. Используемая Amalgam мастер-модель создана на основе цифровых сканов нескольких 250 GTO, реплики которых фирма изготовила за прошедшее годы. Кузов можно поставить на козлы, в данном случае сделанные из орешника, либо повесить на стену.