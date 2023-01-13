Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+8° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
1 час назад

Toyota добавила хот-хэтчу GR Yaris больше спортивных деталей

Motor.ru

На автосалоне в Токио дебютировал Toyota GR Yaris с аксессуарами GR Parts. Линейка создана под вдохновением от GRMN Yaris и появится в продаже до конца 2023 года. В списке есть, к примеру, новый руль, рычаги КПП и ручного тормоза, а также карбоновые детали кузова и настроенный под трек набор амортизаторов.

Toyota добавила хот-хэтчу GR Yaris больше спортивных деталей
Фото: ToyotaToyota

В 2022 году в Токио показали «зажигалку» Toyota GRMN Yaris, созданную в соответствии с пожеланиями профессиональных гонщиков и лично президента «Тойоты» Акио Тойода, выступавшего на «Ярисе» в японской кольцевой серии Super Taikyu.

Позднее этот лимитированный хот-хэтч послужил толчком к созданию новой линейки аксессуаров GR Parts для обычного GR Yaris (272 л.с., 370 Нм). Все они поступят в продажу в этом году, но самые интересные немного задержатся.

С конца января в японских центрах GR Garage можно будет купить руль с оплеткой из искусственной замши Ultra Suede, облегченный рычаг коробки передач и обернутый в Ultra Suede ручной тормоз. В марте каталог пополнился креслами-ковшами Recaro, оснащенными боковыми подушками безопасности.

В течение года выйдет система холодного впуска и защита картера с воздуховодами NACA. Но самое интересное Gazoo Racing оставила на закуску. Это углепластиковый капот и антикрыло на подвесах, а также трековая подвеска.

Детали делают из препрега и покрывают прозрачным лаком, причем антикрыло рекомендовано использовать вместе с передним спойлером. Комплект подвески включает амортизаторы и пружины, характеристики которых подобраны вместе с пилотами Gazoo Racing.

Некоторые аксессуары на совместимы с GR Yaris RS — упрощенной версией обычного хэтчбека. У такой машины передний привод. А вместо трехцилиндрового турбомотора стоит «атмосферник» 1.5 мощностью 120 сил и 145 Нм, совмещенный с вариатором.

Автоновости,Toyota,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители