Toyota добавила хот-хэтчу GR Yaris больше спортивных деталей

На автосалоне в Токио дебютировал Toyota GR Yaris с аксессуарами GR Parts. Линейка создана под вдохновением от GRMN Yaris и появится в продаже до конца 2023 года. В списке есть, к примеру, новый руль, рычаги КПП и ручного тормоза, а также карбоновые детали кузова и настроенный под трек набор амортизаторов.

Фото: Toyota Toyota

В 2022 году в Токио показали «зажигалку» Toyota GRMN Yaris, созданную в соответствии с пожеланиями профессиональных гонщиков и лично президента «Тойоты» Акио Тойода, выступавшего на «Ярисе» в японской кольцевой серии Super Taikyu.

Позднее этот лимитированный хот-хэтч послужил толчком к созданию новой линейки аксессуаров GR Parts для обычного GR Yaris (272 л.с., 370 Нм). Все они поступят в продажу в этом году, но самые интересные немного задержатся.

С конца января в японских центрах GR Garage можно будет купить руль с оплеткой из искусственной замши Ultra Suede, облегченный рычаг коробки передач и обернутый в Ultra Suede ручной тормоз. В марте каталог пополнился креслами-ковшами Recaro, оснащенными боковыми подушками безопасности.

В течение года выйдет система холодного впуска и защита картера с воздуховодами NACA. Но самое интересное Gazoo Racing оставила на закуску. Это углепластиковый капот и антикрыло на подвесах, а также трековая подвеска.

Детали делают из препрега и покрывают прозрачным лаком, причем антикрыло рекомендовано использовать вместе с передним спойлером. Комплект подвески включает амортизаторы и пружины, характеристики которых подобраны вместе с пилотами Gazoo Racing.