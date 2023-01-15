Бывший глава Volkswagen умер во сне

Карл Хорст Хан — бывший генеральный директор немецкого автомобильного концерна Volkswagen AG — умер в возрасте 96 лет. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение представителя благотворительного фонда Карла Хана.

Хан ушел из жизни 14 января во сне в своем доме в немецком городе Вольфсбург. Церемонию прощания запланировали на 24 января.

Как написало агентство, благодаря маркетинговым навыкам бывшего главы Volkswagen автомобиль Käfer («Жук») стал самой продаваемой моделью в истории: с 1945 по 2003 год произвели более 21,5 млн экземпляров.

Карьера Хана в Volkswagen началась в 1959 году. Он занял пост руководителя американского филиала. В 1964 году его избрали в правление Volkswagen и он переехал в штаб-квартиру концерна в Германии. Там он возглавил отдел продаж, а потом покинул должность в 1973 году. В 1982 году его назначили гендиректором этой немецкой компании. До своей отставки в 1993 году Хану удалось превратить Volkswagen в автопроизводителя №1 в Европе.