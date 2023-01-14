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55 минут назад

Под Красноярском пьяные жители угнали трактор и пытались сбежать от полиции

News.ru

Двое жителей Красноярского края угнали трактор и попытались сбежать от полиции, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным авторов, мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. На них было заведено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения, совершенное группой лиц). Мужчинам может грозить до семи лет лишения свободы. В Сети было опубликовано видео с моментом погони.

По данным портала, инцидент произошел недалеко от дороги малый Хабык — Большой Хабык в Красноярском крае. Внутри трактора находились 23-летний водитель и 31-летний пассажир. После задержания они отказались проходить медосвидетельствование на предмет нахождения алкоголя в крови. Как утверждают авторы, помимо уголовного дела на мужчин было заведено 13 административных. Сам трактор был отправлен на штрафстоянку.

Ранее в Екатеринбурге пьяный мужчина напал на работников скорой помощи, после чего угнал их служебный автомобиль. Позднее сотрудники полиции обнаружили угнанную машину и задержали подозреваемого в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ (Угон).

До этого полиция в Новосибирске задержала мужчину, который пытался голым угнать автомобиль. Перед этим он попал в ДТП на станции Мочище, а затем, по словам очевидцев, вылез из машины и начал биться в конвульсиях. Инцидент попал на видео.

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