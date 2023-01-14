ГИБДД анонсировала масштабные рейды

Госавтоинспекция в наступившем году продолжит бороться с нетрезвыми водителями на российских дорогах, рейды будут проводиться регулярно во всех регионах, сообщает пресс-служба ведомства. Там также призвали всех участников движения не быть равнодушными к проблеме нетрезвых водителей и сообщать о каждом, кто садится за руль в состоянии опьянения.