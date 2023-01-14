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2 часа назад

ГИБДД анонсировала масштабные рейды по отлову пьяных водителей

Авторадио

Госавтоинспекция в наступившем году продолжит бороться с нетрезвыми водителями на российских дорогах, рейды будут проводиться регулярно во всех регионах, сообщает пресс-служба ведомства. Там также призвали всех участников движения не быть равнодушными к проблеме нетрезвых водителей и сообщать о каждом, кто садится за руль в состоянии опьянения.

ГИБДД анонсировала масштабные рейды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, в Госавтоинспекции подсчитали предварительные показатели аварийности в период новогодних праздников. По вине пьяных водителей произошло около 120 ДТП, в них погибли 12 человек.

Автоновости,ГИБДД,
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