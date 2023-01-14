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1 час назад

BMW X1 плохо прошел в тест на лося по сравнению с X3

ПроКроссовер.ру

BMW X3 показал исключительные результаты в тесте на лосях, проведенном km77.com некоторое время назад, поэтому на X1 возлагались большие надежды. Посмотрите сами, как это было. Тестируемый автомобиль был базовой комплектации с наименее мощным двигателем и переднеприводным приводом. У него также были стандартные 19-дюймовые колеса, обутые в шины Hankook Ventus S1 Evo3.

BMW X1 плохо прошел в тест на лося по сравнению с X3
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Видео ясно показывает, что технология ESP X1 не может работать с полной эффективностью, из-за чего автомобиль сталкивается с несколькими конусами во время переключения полосы движения. Снижение скорости с исходных 81 км/ч до 78 км/ч также не помогло. Только на скорости 74 км/ч кроссовер-внедорожник справился с работой.

В целях сравнения следует отметить, что протестированная спецификация X3 отличалась во многих отношениях, включая гораздо более мощный двигатель и полный привод. Возможно, эти преимущества сделали его более маневренным в тесте на лося.

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