BMW X1 плохо прошел в тест на лося по сравнению с X3

BMW X3 показал исключительные результаты в тесте на лосях, проведенном km77.com некоторое время назад, поэтому на X1 возлагались большие надежды. Посмотрите сами, как это было. Тестируемый автомобиль был базовой комплектации с наименее мощным двигателем и переднеприводным приводом. У него также были стандартные 19-дюймовые колеса, обутые в шины Hankook Ventus S1 Evo3.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Видео ясно показывает, что технология ESP X1 не может работать с полной эффективностью, из-за чего автомобиль сталкивается с несколькими конусами во время переключения полосы движения. Снижение скорости с исходных 81 км/ч до 78 км/ч также не помогло. Только на скорости 74 км/ч кроссовер-внедорожник справился с работой.