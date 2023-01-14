Дилеры предупредили россиян о сокращении запасов авто

Россияне ринулись скупать автомобили, несмотря на отсутствие новогодних распродаж. Запасы дилеров подходят к концу, однако покупатели без выбора не останутся. Об этом сообщает РГ со ссылкой на экспертов рынка.

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По данным аналитиков, в декабре россияне приобрели 56,7 тыс. легковых машин - это в 2,4 раза ниже показателя годичной давности, однако на 10% больше, чем месяцем ранее. Декабрьский результат продаж стал лучшим с апреля 2022-го, «когда собственно и начался обвал рынка».

Представитель Fresh Auto Денис Мигаль полагает, что россиян стимулировала боязнь дефицита. Также на настроения потребителей повлияли отложенный после частичной мобилизации спрос и действие программ государственной поддержки на приобретение нового автомобиля.

Гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич отметил, что, невзирая на санкции и экономический кризис, автомобильная отрасль России «быстро перестроилась».

«Благодаря параллельному импорту удалось обеспечить поставки не только большинства востребованных моделей, но и привезти много новинок, которые ранее не были представлены на нашем рынке», - сказал эксперт.

По его словам, драйверами авторынка в прошлом году стали китайские производители и АвтоВАЗ. В 2023 году они сохранят лидерство.