Трёхколёсные автомобили сравнили в дрэг-рейсинге

Если у автомобиля есть двигатель, то неважно, сколько у машины колёс — гонку по прямой можно устроить и на трёхколёсных транспортных средствах. Это доказали авторы популярного YouTube-канала carwow, которые специализируются проведении гонок по прямой с участием всего, что в принципе способно на подобное упражнение. На сей раз подопытными стали непривычные в таких заездах бюджетные трёхколёсные автомобили, которым пришлось выполнять весьма нехарактерную для себя задачу.