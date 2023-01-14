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55 минут назад

Трёхколёсные автомобили сравнили в дрэг-рейсинге

Motor.ru

Если у автомобиля есть двигатель, то неважно, сколько у машины колёс — гонку по прямой можно устроить и на трёхколёсных транспортных средствах. Это доказали авторы популярного YouTube-канала carwow, которые специализируются проведении гонок по прямой с участием всего, что в принципе способно на подобное упражнение. На сей раз подопытными стали непривычные в таких заездах бюджетные трёхколёсные автомобили, которым пришлось выполнять весьма нехарактерную для себя задачу.

Трёхколёсные автомобили сравнили в дрэг-рейсинге
Фото: © carwow© carwow

Самым мощным участником заезда стал 37-сильный Reliant Regal, которому противостояли 12-сильный Piaggio Ape, культовая BMW Isetta с аналогичной мощностью, классический тайский «тук-тук» и самый маленький автомобиль в мире — Peel P50 с 4-сильным двигателем.

Стандартная программа испытаний авторов канала, которая включает в себя старт с места на классические для дрэг-рейсинга 402 метра, параллельные старты с хода с 48 и 80 километров в час и оценку эффективности тормозных механизмов со скорости 161 километр в час, в этот раз была неактуальна. Участники гонки оказались просто неспособны развить нужную скорость…

Автоновости,BMW,
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