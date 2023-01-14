Новую Honda Civic Type R превратили в гоночный прототип

Последнее поколение «заряженного» хэтчбека Honda Civic Type R превратят в гоночный автомобиль сразу для нескольких чемпионатов. Ранее была анонсирована машина, подготовленная по регламенту глобальной серии TCR, а на домашнем для марки автосалоне в Токио состоялся дебют Honda Civic Type R-GT Concept. Концепт-кар стал предвестником модификации, созданной для топового класса главной гоночной серии Японии — в чемпионате Super GT прототип по мотивам хэтчбека будет выступать в зачёте GT500.

Фото: © Tokyo Auto Salon © Tokyo Auto Salon

Президент Honda Racing Corporation Кодзи Ватанабэ лично представил окрашенный в корпоративные бело-сине-красные цвета прототип. Автомобиль создаётся по техническим требованиям Super GT сезона 2024 года и в чемпионате заменит Honda NSX-GT Type S на базе снятого с производства дорожного спорткара.

Новый Civic Type R — самая спортивная модель в гамме Honda, поэтому она и взята в качестве базового автомобиля для спортпрототипа. Технические подробности о Civic Type R-GT неизвестны, но прототип точно получит задний привод и в целом с дорожным хэтчбеком будет иметь мало общего, кроме названия и дизайнерских решений.