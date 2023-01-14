Mazda показала автомобиль с роторным мотором после десятилетнего перерыва

Японская компания Mazda показала гибридный кроссовер MX-30 e-Skyactiv R-EV, в котором возобновила применение роторно-поршневого двигателя (РПД). Выпуск предыдущей модели с таким типом мотора, спорткупе RX-8, был прекращен более 10 лет назад - летом 2012 года.

Фото: Mazda Mazda

Если ранее РПД использовался для привода колес, то в новом Mazda MX-30 он вращает генератор, который служит для подзарядки тяговой батареи гибридной машины. Также ее можно заряжать и от электросети.

Запас хода на одном заряде аккумулятора составляет 50 км, а при поездках на дальние расстояния задействуется генераторная установка. Максимальная скорость машины ограничена на отметке 140 км/ч.