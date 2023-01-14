Названы новые тарифы на проект по платным дорогам в РФ

«В текущем году стоимость проезда на платных участках дорог может вырасти в несколько раз в случае введения тарифов, уже прописанных в соответствующем постановлении», — Max-Cars.

В летнем сезоне 2023 года может подорожать проезд по платным дорогам. На некоторых участках дорог цены могут вырасти в несколько раз. По текущим условиям за каждый километр пути владельцы легковых машин платят по 3 рубля. Но уже в этом году километр дороги может подорожать до 5-8 рублей в зависимости от выбранного направления.

Еще в октябре 2022 года был показан законопроект с новыми максимальными тарифами платных дорог. Но в этом документе нет даты, с которой он вступает в силу. Фактически это значит, что готовый проект могут подписать в любой момент. Сразу после этого проезд на платных участках подорожает, метами в несколько раз.

Стоит отметить, что 5 рублей за километр будет стоить проезд по трассам после реконструкции:

М-3 «Украина», M-1 «Беларусь», М-4 «Дон».

А вот 8 рублей за километр хотят установить для дорог, которые были построены с нуля. Это:

«Москва-Казань», ЦКАД, М-12.