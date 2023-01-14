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16 минут назад

Ателье Manhart вывело Audi S3 на уровень RS-версии

Motor.ru

Тюнинг-ателье Manhart, которое сделало себе имя на создании мощных автомобилей на базе различных моделей немецких автопроизводителей, представило свой новый проект. В качестве базовой модели тюнеры взяли Audi S3 последнего поколения. Модель является своеобразным промежуточным звеном между базовой Audi A3 и флагманской Audi RS 3, но после вмешательства специалистов по тюнингу такой автомобиль уже способен превзойти отдачу даже заводской топовой версии.

Ателье Manhart вывело Audi S3 на уровень RS-версии
Фото: © Manhart© Manhart

Новый интеркулер, впускная система из углепластика, новый блок управления двигателем и выхлопная система Remus из нержавеющей стали позволили снять с 2,0-литрового мотора 400 лошадиных сил против заводских 306 сил.

Прирост в мощности отразили в имени проекта, получившем название Manhart S 400. Других технических доработок, не считая уменьшенного на 30 миллиметров за счёт новых пружин дорожного просвета, нет.

Седан получил лаконичный углепластиковый аэродинамический обвес и фирменные 19-дюймовые колёса Concave One. По желанию клиента в ателье готовы установить на автомобиль более мощные тормоза, а также доработать интерьер. Но шоу-кар, представленный Manhart, обошёлся без подобного тюнинга. Однако и без этого такой Audi S3 круче европейского Audi RS3 с 395-сильным двигателем.

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