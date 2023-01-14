BYD Dolphin обновился через полтора года после запуска

Компактный BYD Dolphin вышел прошлым летом и стал первым серийным автомобилем компании, использующим модульную платформу Gen.3, известную как e3.0, которая сочетала зарядку 800 В с множеством других улучшений. Автомобиль стал хитом: на данный момент было продано более 230 000 единиц, и еще 25 000 продаются каждый месяц, но BYD все еще чувствовал, что ему требуется незначительное обновление.Больше всего новинок можно найти в заднем бампере, колесах и вариантах окраски. Окно задней двери теперь снова имеет стеклоочиститель — он также был в концепте, но BYD отказался от него в производстве, чтобы сократить расходы.