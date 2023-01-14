BYD Dolphin обновился через полтора года после запуска

Компактный BYD Dolphin вышел прошлым летом и стал первым серийным автомобилем компании, использующим модульную платформу Gen.3, известную как e3.0, которая сочетала зарядку 800 В с множеством других улучшений. Автомобиль стал хитом: на данный момент было продано более 230 000 единиц, и еще 25 000 продаются каждый месяц, но BYD все еще чувствовал, что ему требуется незначительное обновление.Больше всего новинок можно найти в заднем бампере, колесах и вариантах окраски. Окно задней двери теперь снова имеет стеклоочиститель — он также был в концепте, но BYD отказался от него в производстве, чтобы сократить расходы.
Внутри задняя скамья теперь имеет секционную спинку. Она складывается в соотношении 60:40 и имеет складной подлокотник посередине. Обогрев переднего сиденья, электрорегулировка сиденья переднего пассажира и автоматические электрические стеклоподъемники доступны в качестве платных опций.Стартовая комплектация с аккумулятором на 30,7 кВтч, запасом хода 301 км и базовой мультимедийной системой с 10-дюймовым дисплеем больше не продается. Вместо этого все версии теперь поставляются с более крупной батареей LiFePo4 емкостью 44,9 кВтч и более продвинутой мультимедийной системой с 12,8-дюймовым сенсорным экраном.
Электродвигатель начального уровня мощностью 95 л.с. и 180 Нм остается доступным и выигрывает от калибровки программного обеспечения. В результате теперь он имеет рейтинг NEDC для 420 километров пробега вместо 405. Топовая спецификация по-прежнему имеет 177 л.с. как до обновления. Цены на старый BYD Dolphin варьировались от 14 700 до 18 800 долларов.