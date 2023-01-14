По Крымском мосту возобновили движение автомобилей

Движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, которое было прервано из-за ремонтно-восстановительных работ, снова открыто. Об этом сообщило Министерство транспорта в своем Telegram-канале.

Фото: © kremlin.ru © kremlin.ru

Как писала «Парламентская газета», ранее Минтранс предупредил, что 14 января автомобильное движение по мосту приостановят с 4:00 до 16:00.

Однако возобновить его удалось раньше намеченного срока.