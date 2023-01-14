По Крымском мосту возобновили движение автомобилей

Движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, которое было прервано из-за ремонтно-восстановительных работ, снова открыто. Об этом сообщило Министерство транспорта в своем Telegram-канале.
Как писала «Парламентская газета», ранее Минтранс предупредил, что 14 января автомобильное движение по мосту приостановят с 4:00 до 16:00.
Однако возобновить его удалось раньше намеченного срока.
Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел теракт — был взорван грузовик, из-за чего разрушились два автомобильных пролетов. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что подрыв моста организовали спецслужбы Украины при помощи российских и иностранных граждан. Сейчас на Крымском мосту проводят восстановительные работы, и автомобильное движение периодически приостанавливают.