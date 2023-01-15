Россияне вспомнили запах советских мотоциклов

«Запах покрышек и нитрокраски», «Сразу вспомнила запах новой резины в отделе мототоваров в универмаге», «Запах новой техники того времени был благородным», «Сразу вспомнил запах! Хочу туда!», «Да, запах там был особенный! Резина пахла!» — написали они.