Российский Skywell ответил на критику безопасности ET5

На днях китайская организация C-NCAP опубликовала результаты краш-тестов кроссовера, который на домашнем рынке именуется Skyworth EV6, а в других странах, в том числе и в России, продается под названием Skywell ET5. Специалисты оценили безопасность электромобиля на одну звезду из пяти возможных, иными словами, испытания ET5 провалил. Теперь же появился официальный комментарий представительства Skywell, которое ответило на критику кроссовера.

Фото: Skywell ET5© Skywell Skywell ET5© Skywell

В Skywell заявили, что Skyworth EV6, учувствовавший в краш-тестах – это автомобиль для внутреннего рынка Китая, и его материалы и компоненты «отличаются от тех, которые используются в экспортном Skywell ET5». «Мы уже запросили у завода-производителя подробную информацию об отличающихся компонентах для сравнительного анализа», – уточнили в компании.

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Автомобили Skywell, которые продаются в Европе, прошли европейские испытания и получили сертификаты соответствия безопасности технической лабораторией TÜV Rheinland Group. Краш-тесты проводились в октябре 2022 года и, по итогам фронтального и бокового ударов, все системы пассивной безопасности сработали штатно, говорится в официальном комментарии Skywell. Позже ET5 примет участие и в краш-тестах независимой организации EuroNCAP.

Модель Skywell ET5, представленная в России, также прошла серию испытаний в рамках сертификации для нашего рынка – этим занимается НАМИ. В частности, безопасность автомобиля протестировали при фронтальном и боковом ударе, и, как заверяют в Skywell, «салон автомобиля остался практически без следов деформации». «Электронные помощники, в том числе система экстренного реагирования при ДТП ЭРА-ГЛОНАСС, получили необходимые сертификаты и отвечают требованиям безопасности», – добавил представитель Skywell.

В России Skywell ET5 уже продается и стоит от 4 480 000 до 4 980 000 рублей.