Jeep впервые в истории стал "Автомобилем года" в Европе

Оргкомитет европейского конкурса Car of the Year объявил итоги голосования жюри на автосалоне в Брюсселе. Автомобилем 2023 года в Европе признан компактный кроссовер Jeep Avenger, сообщается на официальном сайте конкурса.

В жюри Car of the Year участвуют 57 автомобильных журналистов из 22 европейских стран. В 2023 году конкурсу исполняется 60 лет. Бренд Jeep, принадлежащий концерну Stellantis, завоевал победу в Car of the Year впервые за его историю, подчеркивается в сообщении оргкомитета конкурса.