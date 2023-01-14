Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+1° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
1 час назад

Jeep впервые в истории стал "Автомобилем года" в Европе

Газета.Ru

Оргкомитет европейского конкурса Car of the Year объявил итоги голосования жюри на автосалоне в Брюсселе. Автомобилем 2023 года в Европе признан компактный кроссовер Jeep Avenger, сообщается на официальном сайте конкурса.

Jeep впервые в истории стал "Автомобилем года" в Европе
Фото: JeepJeep

По результатам голосования 57 членов жюри Avenger получил 328 баллов. Второе место занял электрический кроссовер Volkswagen ID.Buzz, третье - Nissan Ariya. за ним следуют Kia Niro, Renault Austral и Peugeot 408. На седьмом месте Subaru Solterra и Toyota bZ4X, эти автомобили разработаны совместно двумя японскими автопроизводителями и имеют одинаковую конструкцию.

В жюри Car of the Year участвуют 57 автомобильных журналистов из 22 европейских стран. В 2023 году конкурсу исполняется 60 лет. Бренд Jeep, принадлежащий концерну Stellantis, завоевал победу в Car of the Year впервые за его историю, подчеркивается в сообщении оргкомитета конкурса.

Avenger - компактный кроссовер (габаритная длина - чуть более 4 м) на электрической тяге, он оснащен электромотором мощностью 156 л.с. и тяговой батареей под полом, которая обеспечивает запас хода до 400 км по циклу WTLP.

Ранее стало известно, что у кроссовера Haval Dargo появилась версия для бездорожья.

Автоновости,Peugeot 408,Kia Niro,Jeep,Renault,Nissan,Subaru,Kia,Toyota,Volkswagen,Peugeot,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители