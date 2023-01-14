Калужский завод Volvo сменил название

В министерстве экономического развития и промышленности Калужской области прокомментировали появившиеся 14 января в соцсетях фото демонтажа логотипа Volvo, закрепленного на мачте у калужского завода этой компании.

Фото: Калуга 24 Калуга 24

«20 декабря у предприятия сменилось название, поэтому и меняется вывеска. В остальном завод продолжает функционировать в прежнем режиме»,

- сообщили в министерстве.

Пользователи соцсетей сразу начали допытываться, какое название теперь будет у этого завода, и что он будет производить.

Но ответ от калужского Минэка не последовал. Не исключено, что калужский завод Volvo пойдет по тому же пути, по какому пошел московский завод компании Renault. Там сейчас собирают китайский кроссовер JAC под брендом «Москвич». Российские шильдики и VIN-номер – это пока единственное отличие от китайского собрата. Не считая цены. Она значительно выше.