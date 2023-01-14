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25 минут назад

Калужский завод Volvo сменил название

Калуга 24

В министерстве экономического развития и промышленности Калужской области прокомментировали появившиеся 14 января в соцсетях фото демонтажа логотипа Volvo, закрепленного на мачте у калужского завода этой компании.

Калужский завод Volvo сменил название
Фото: Калуга 24Калуга 24

«20 декабря у предприятия сменилось название, поэтому и меняется вывеска. В остальном завод продолжает функционировать в прежнем режиме»,
- сообщили в министерстве.

Пользователи соцсетей сразу начали допытываться, какое название теперь будет у этого завода, и что он будет производить.

Но ответ от калужского Минэка не последовал. Не исключено, что калужский завод Volvo пойдет по тому же пути, по какому пошел московский завод компании Renault. Там сейчас собирают китайский кроссовер JAC под брендом «Москвич». Российские шильдики и VIN-номер – это пока единственное отличие от китайского собрата. Не считая цены. Она значительно выше.

Напомним, предприятие по производству грузовиков в индустриальном парке «Калуга Юг» ушло в простой сразу после начала специальной военной операции. В простое оно пребывает до сих пор. В середине прошлого года депутат Госдумы Геннадий Скляр заявил, что калужской завод Volvo может стать первым кандидатом на введение внешнего управления, так как компания «резко себя ведет».

Автоновости,Renault,Volvo,Геннадий Скляр,Автомобилестроительная корпорация Renault S.A.,Минэкономразвития,Госдума,
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