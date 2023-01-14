Глава АвтоВАЗа рассказал, чем заменят вариатор Jatco на Lada

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал, чем заменят вариатор Jatco на автомобилях Lada. В интервью «Российской газете» топ-менеджер заявил, что японскую автоматизированную трансмиссию заменят вариатором «от нового партнёра». Испытания связки китайского вариатора с отечественным двигателем завершат к концу 2023-го, а продажи новых двухпедальных Lada ожидаются только в 2024 году. Первой китайскую коробку передач должна получить Vesta NG.
По неофициальным данным китайские вариаторы со временем появятся на всех моделях Lada, кроме внедорожников семейства Niva. Через три года доля двухпедальных Lada в общих продажах новых автомобилей должна достичь 60 процентов. Вероятно, сначала коробка передач из Поднебесной будет сочетаться с 16-клапанным мотором ВАЗ-21129.
По информации «Авторевю» автомобили Lada со 106-сильным «атмосферником» ВАЗ-21129 появятся в мае, а сроки возвращения в гамму флагманского двигателя объёмом 1,8 литра пока не установлены вовсе. Инсайдеры уточняют, что выбор китайского вариатора обусловлен целым рядом факторов, хотя изначально на АвтоВАЗе хотели получить от партнёров классический автомат с гидротрансформатором.
Ближайшей новинкой АвтоВАЗа должна стать Lada Niva Sport — её дебют запланирован на январь. В начале весны на конвейер вернётся Vesta NG, к осени — Largus FL, а ещё в течение года в Тольятти планируют возобновить сборку хэтчбеков Granta и пятидверных внедорожников Niva Legend.