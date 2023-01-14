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2 часа назад

Глава АвтоВАЗа рассказал, чем заменят вариатор Jatco на Lada

Motor.ru

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал, чем заменят вариатор Jatco на автомобилях Lada. В интервью «Российской газете» топ-менеджер заявил, что японскую автоматизированную трансмиссию заменят вариатором «от нового партнёра». Испытания связки китайского вариатора с отечественным двигателем завершат к концу 2023-го, а продажи новых двухпедальных Lada ожидаются только в 2024 году. Первой китайскую коробку передач должна получить Vesta NG.

Глава АвтоВАЗа рассказал, чем заменят вариатор Jatco на Lada
Фото: © Интерьер Lada Vesta с вариатором Jatco© Интерьер Lada Vesta с вариатором Jatco

По неофициальным данным китайские вариаторы со временем появятся на всех моделях Lada, кроме внедорожников семейства Niva. Через три года доля двухпедальных Lada в общих продажах новых автомобилей должна достичь 60 процентов. Вероятно, сначала коробка передач из Поднебесной будет сочетаться с 16-клапанным мотором ВАЗ-21129.

По информации «Авторевю» автомобили Lada со 106-сильным «атмосферником» ВАЗ-21129 появятся в мае, а сроки возвращения в гамму флагманского двигателя объёмом 1,8 литра пока не установлены вовсе. Инсайдеры уточняют, что выбор китайского вариатора обусловлен целым рядом факторов, хотя изначально на АвтоВАЗе хотели получить от партнёров классический автомат с гидротрансформатором.

Ближайшей новинкой АвтоВАЗа должна стать Lada Niva Sport — её дебют запланирован на январь. В начале весны на конвейер вернётся Vesta NG, к осени — Largus FL, а ещё в течение года в Тольятти планируют возобновить сборку хэтчбеков Granta и пятидверных внедорожников Niva Legend.

Автоновости,Lada,Максим Соколов,Автоваз,
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