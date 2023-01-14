Владельцы Ferrari смогут заказать модель своего автомобиля у Amalgam

Британская компания Amalgam, известная своими сверхдетализированными масштабными копиями автомобилей, анонсировала новую программу для клиентов Ferrari. Теперь покупатели машин итальянской марки смогут при желании заказать масштабную копию своего автомобиля — модель будет выполнена в точном соответствии со спецификацией реального Ferrari, в чём моделистам помогут заводские специалисты из Маранелло.

Фото: motor.ru motor.ru

Сотрудничество Ferrari и Amalgam началось в 1998 году, а с 2005 года у владельцев спорткаров из Италии была возможность заказать персонализированные модели. В новом году появилась новая опция — прямо у дилера Ferrari можно заказать создание миниатюры Amalgam в масштабе 1:18 или 1:12, а затем получить её вместе с автомобилем.

Как отмечают моделисты, покупатели, заказавшие новый Roma, 812 Superfast, 812 GTS, Portofino M, SF90 Stradale или SF90 Spider и соответствующую модель, получат миниатюру в точности повторяющую реальный автомобиль. Завод Ferrari отправит моделистам полную спецификацию клиентской машины, которую воплотят в масштабной модели.