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1 час назад

Владельцы Ferrari смогут заказать модель своего автомобиля у Amalgam

Motor.ruиещё 1

Британская компания Amalgam, известная своими сверхдетализированными масштабными копиями автомобилей, анонсировала новую программу для клиентов Ferrari. Теперь покупатели машин итальянской марки смогут при желании заказать масштабную копию своего автомобиля — модель будет выполнена в точном соответствии со спецификацией реального Ferrari, в чём моделистам помогут заводские специалисты из Маранелло.

Владельцы Ferrari смогут заказать модель своего автомобиля у Amalgam
Фото: motor.rumotor.ru

Сотрудничество Ferrari и Amalgam началось в 1998 году, а с 2005 года у владельцев спорткаров из Италии была возможность заказать персонализированные модели. В новом году появилась новая опция — прямо у дилера Ferrari можно заказать создание миниатюры Amalgam в масштабе 1:18 или 1:12, а затем получить её вместе с автомобилем.

Как отмечают моделисты, покупатели, заказавшие новый Roma, 812 Superfast, 812 GTS, Portofino M, SF90 Stradale или SF90 Spider и соответствующую модель, получат миниатюру в точности повторяющую реальный автомобиль. Завод Ferrari отправит моделистам полную спецификацию клиентской машины, которую воплотят в масштабной модели.

Обещано, что экстерьер и интерьер воссоздадут в мельчайших деталях, а в комплекте с моделью покупатель получит карбоновую подставку для неё и специальный пылезащитный кейс. В 2023 году специалисты Amalgam Collection пообещали выпустить модель первого в истории Ferrari кроссовера Purosangue, но о возможности заказать для него миниатюру при покупке реального автомобиля пока не сообщается.

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